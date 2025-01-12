«Тоттенхэм» не смог обыграть клуб 5-й лиги в Кубке Англии в основное время. На ничью давали 18.00
«Тоттенхэм» обыграл «Тэмуорт» в 3-м раунде Кубка Англии (0:0, д.в. 3:0).
«Шпоры» не смогли забить клубу 5-й лиги в основное время. Лондонский клуб прошел в следующий раунд благодаря трем голам в дополнительное время.
При этом «Тоттенхэм» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.04. На ничью в основное время можно было поставить за 18.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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