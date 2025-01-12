0

50.00 – коэффициент, что Хвича выиграет «Золотой мяч» до окончания карьеры

Букмекеры оценили шансы Хвичи Кварацхелии получить «Золотой мяч».

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 50.00, что грузинский вингер выиграет «Золотой мяч» до окончания карьеры.

В 2023 году Хвича стал первым за 42 года грузином в списках «Золотого мяча». По итогам голосования он занял 17-е место.

По информации Фабрицио Романо, Хвича может перейти в «ПСЖ» зимой: руководство парижан и игрок согласовали контракт на 5 лет. Переговоры между «ПСЖ» и «Наполи» продолжаются.

Ставочная вики Спортса

«Арсенал» не проигрывает «МЮ» дома с матча Кубка 6-летней давности. И сейчас – явный фаворит

Опубликовала: Венера Кравченко
logoПСЖ
logoХвича Кварацхелия
Ставки на футбол
logoНаполи
logoЗолотой мяч
Ставки на спорт
Фабрицио Романо
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
50.00 – коэффициент, что Кейн не выиграет ни одного клубного трофея до завершения карьеры
138 минут назад
Букмекер QuinnBet стал официальным спонсором «Миллуолла» из Чемпионшипа
сегодня, 13:35
Коэффициент, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в текущем сезоне, упал с 2.20 до 1.90 со старта регулярки
сегодня, 08:05
Флик не проиграл ни одного матча за трофей в тренерской карьере. Букмекеры дают коэффициент 2.00 на продление серии
3сегодня, 07:37
«Арсенал» – букмекерский фаворит матча с «МЮ» за 1.70. Оправдают ожидания?
сегодня, 07:00Реклама
«Реал» – небольшой фаворит против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. В предыдущем очном матче мадридцы проиграли 0:4
2сегодня, 06:47
«Арсенал» не проигрывает «МЮ» дома с 2019 года. «Канониры» котируются явными фаворитами в матче Кубка Англии
сегодня, 06:30
Шэй Гилджес-Александер стал главным фаворитом на звание MVP по версии букмекеров. Коэффициент упал в 4 раза с начала сезона
вчера, 18:44
Чистая прибыль казино «Шамбала» в «Приморье» выросла почти на 45% в 2024 году
вчера, 18:28
«Ман Сити» – главный фаворит Кубка Англии. «Ливерпуль» – второй, «Арсенал» – третий
7вчера, 17:09
Ко всем новостям
Последние новости
В Великобритании гемблеры тратят в среднем около 50 долларов в месяц
52 минуты назад
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Реала» и «Барселоны» на победу в финале Суперкубка Испании
сегодня, 13:05Промо
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Арсенала» в матче Кубка Англии с «МЮ»
сегодня, 12:54Промо
В Казахстане в 2024 году обнаружено более 6 тысяч дроп-карт с оборотом свыше 45 млн долларов
сегодня, 07:07
В Индии регулятор получил полномочия блокировать казино, которые не платят налоги
вчера, 17:50
Колумбия хочет повысить налоги для игорных операторов
вчера, 16:46
В 5 из 6 матчей между «Миланом» и «Кальяри» было забито 4+ мяча. 2.55 – тотал больше 3,5 голов в предстоящей очной игре
вчера, 16:28
Авиакомпания Delta Air Lines объявила о предстоящем партнерстве с букмекером DraftKings
вчера, 15:45
Налоговые поступления от азартного бизнеса в Камбожде выросли на 85%
1вчера, 14:55
«Динамо» не побеждает дома СКА с 2021 года. 2.45 – серия прервется
вчера, 13:55
Рекомендуем