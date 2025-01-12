50.00 – коэффициент, что Хвича выиграет «Золотой мяч» до окончания карьеры

Букмекеры оценили шансы Хвичи Кварацхелии получить «Золотой мяч».

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 50.00, что грузинский вингер выиграет «Золотой мяч» до окончания карьеры.

В 2023 году Хвича стал первым за 42 года грузином в списках «Золотого мяча». По итогам голосования он занял 17-е место.

По информации Фабрицио Романо, Хвича может перейти в «ПСЖ» зимой: руководство парижан и игрок согласовали контракт на 5 лет. Переговоры между «ПСЖ» и «Наполи» продолжаются.

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