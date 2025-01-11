Хвича перейдет в «ПСЖ» зимой, считают букмекеры. Парижане предлагают игроку зарплату в 4 раза больше, чем в «Наполи»

Хвича Кварацхелия может перейти в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.

Ранее стало известно , что «ПСЖ» рассматривает подписание вингера и предлагает ему зарплату в четыре раза больше, чем в «Наполи».

Букмекеры дают 1.83 на переход Хвичи в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно. Если игрок останется в «Наполи», сыграет коэффициент 4.50.

Клуб Хвичи после закрытия зимнего трансферного окна по версии букмекеров:

«ПСЖ» – 1.83; «Наполи» – 4.50; «Ливерпуль» – 6.00; «Манчестер Юнайтед» – 8.00; «Челси» – 9.00.

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