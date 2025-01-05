«ПСЖ» обыграл «Монако» в матче за Суперкубок Франции благодаря голу на 92-й минуте. В лайве на победу парижан зашел коэффициент 11.00

«ПСЖ» победил «Монако» (1:0) в матче за Суперкубок Франции.

В прематче «ПСЖ» котировался явным фаворитом за 1.60. Единственный гол в игре забил Усман Дембеле – вингер парижан отличился на 92-й минуте. Перед этим в лайве коэффициент на «ПСЖ» достиг 11.00.

Парижане выиграли 11-й Суперкубок Франции за последние 12 лет. За этот период все матчи закончились в основное время.

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе, а хавбек «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе.

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