Вице-президент КХЛ: «Букмекеры – лидеры в понимании спортивного маркетинга. Мы очень рады их активности и помощи клубам»
Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал о влиянии букмекеров на развитие хоккея в России.
– Букмекерская культура стала важной частью спорта за последние сезоны?
– Стала неотъемлемой частью, и более важно, что букмекеры много делают для популяризации и развития спорта, для работы с болельщиками.
В отличие от других партнеров, которые просто давали деньги и размещали рекламу, букмекеры находятся на передовой. Они лидеры в понимании спортивного маркетинга, где основой является непосредственная работа с болельщиками и аудиторией. Благодаря им клубы усилили свою развлекательную составляющую.
Перед началом сезона практически все клубы при поддержке букмекерских компаний организуют фестивали, которые проходят наравне с днем города. Например, в Челябинске на мероприятия «Трактора» перед началом сезона собираются десятки тысяч человек.
Без поддержки букмекеров это не было бы возможным. Мы очень рады их активности и помощи клубам, и другие партнеры могут брать с них пример, – заявил Доброхвалов.
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