Букмекеры уже не сомневаются в чемпионстве «Ливерпуля». На титул «Арсенал» дают 6.00, на остальных – от 17.00
«Ливерпуль» станет чемпионом Англии в сезоне-2024/25, уверены букмекеры.
Коэффициент на титул «красных» обрушился в 7 раз с начала сезона – с 9.00 до 1.28.
Вторым у букмекеров котируется «Арсенал» (6.00), третьим – «Челси» (17.00). На чемпионство «Ман Сити» можно поставить за 30.00.
За 3.70 можно поставить на то, что АПЛ выиграет любой клуб, кроме «Ливерпуля».
Чемпион Англии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Ливерпуль» – 1.28
2. «Арсенал» – 6.00
3. «Челси» – 17.00
4. «Манчестер Сити» – 35.00
5. «Ноттингем Форест» – 120.00
6. «Ньюкасл» – 500.00
7-9. «Астон Вилла» – 800.00
7-9. «Манчестер Юнайтед» – 800.00
7-9. «Тоттенхэм» – 800.00
10. «Борнмут» – 1000.00
Популизм политиков, угрозы нелегалов, риск фатальных решений – в большом разговоре о беттинг-индустрии. Что изменил 2024-й?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий