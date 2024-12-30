Букмекеры уже не сомневаются в чемпионстве «Ливерпуля». На титул «Арсенал» дают 6.00, на остальных – от 17.00

«Ливерпуль» станет чемпионом Англии в сезоне-2024/25, уверены букмекеры.

Коэффициент на титул «красных» обрушился в 7 раз с начала сезона – с 9.00 до 1.28.

Вторым у букмекеров котируется «Арсенал» (6.00), третьим – «Челси» (17.00). На чемпионство «Ман Сити» можно поставить за 30.00.

За 3.70 можно поставить на то, что АПЛ выиграет любой клуб, кроме «Ливерпуля».

Чемпион Англии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 1.28

2. «Арсенал» – 6.00

3. «Челси» – 17.00

4. «Манчестер Сити» – 35.00

5. «Ноттингем Форест» – 120.00

6. «Ньюкасл» – 500.00

7-9. «Астон Вилла» – 800.00

7-9. «Манчестер Юнайтед» – 800.00

7-9. «Тоттенхэм» – 800.00

10. «Борнмут» – 1000.00

Ставочная вики Спортса

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