«Тоттенхэм» котируется андердогом против «Ноттингем Форест». На победу лондонцев дают 2.85
«Ноттингем Форест» примет «Тоттенхэм» в 18-м туре чемпионата Англии.
«Ноттингем» идет на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» – 11-й. У лондонцев две победы в 8 последних матчах во всех турнирах.
Букмекеры считают «Тоттенхэм» андердогом встречи за 2.85. В победу «Ноттингема» верят больше – 2.28, на ничью дают 3.80.
Матч состоится 26 декабря и начнется в 18:00 мск.
«Вашингтон» и «Виннипег» – сенсационные фавориты. Как изменились расклады на Кубок Стэнли?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем