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«Тоттенхэм» котируется андердогом против «Ноттингем Форест». На победу лондонцев дают 2.85

«Ноттингем Форест» примет «Тоттенхэм» в 18-м туре чемпионата Англии.

«Ноттингем» идет на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» – 11-й. У лондонцев две победы в 8 последних матчах во всех турнирах.

Букмекеры считают «Тоттенхэм» андердогом встречи за 2.85. В победу «Ноттингема» верят больше – 2.28, на ничью дают 3.80.

Матч состоится 26 декабря и начнется в 18:00 мск.  

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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