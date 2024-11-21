Выбери первого участника Фонбет Матч Звезд КХЛ 2025!
На сайте проекта FONBET OVERTIME стартовало голосование по выбору первого участника Матча Звезд КХЛ, который пройдет с 8 по 9 февраля в Новосибирске. В списке кандидатов – 56 игроков, которые были признаны героем FONBET OVERTIME в этом сезоне.
Самое внушительное представительство в списке у магнитогорского “Металлурга”: 5 человек (Орехов, Джонсон, Михайлис, Козлов и Уилсон). По 4 игрока в списке у “Адмирала” (Солянников, Родуолд, Основин, Завгородний) “Торпедо” (Атанасов, Артамонов, Мисников, Кагарлицкий) и “Ак Барса” (Сафонов, Яшкин, Барабанов и Семенов).
Кандидаты, представляющие остальные команды:
Динамо Москва – Гусев, Пакетт, Рашевский
Локомотив – Радулов, Шалунов, Каюмов
Лада – Попугаев, Кугрышев, Романов
Нефтехимик – Ди, Корбит, Лещенко
Салават Юлаев – Хмелевский, Ливо, Ремпал
Спартак – Голдобин, Порядин, Пашин
СКА – Кузнецов, Никишин, Зыков
Трактор – Шабанов, Светлаков, Карпухин
Автомобилист – Мэйсек, Кизимов
Барыс – Муратов, Панюков
Северсталь – Скоренов, Барберио
Сочи – Васильков, Хафизов
ЦСКА – Исхаков, Окулов
Авангард – Райан Спунер
Амур – Ян Дрозг* (перешел в “Куньлунь”, но номинирован от “Амура”)
Витязь – Дерек Барак
Динамо Минск – Сэм Энас
Куньлунь – Рурк Шартье
Для выбора участника Матча Звезд КХЛ необходимо перейти на сайт проекта и выбрать одного кандидата. Голосование завершится 21 ноября.
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