Выбери первого участника Фонбет Матч Звезд КХЛ 2025!

На сайте проекта FONBET OVERTIME стартовало голосование по выбору первого участника Матча Звезд КХЛ, который пройдет с 8 по 9 февраля в Новосибирске. В списке кандидатов – 56 игроков, которые были признаны героем FONBET OVERTIME в этом сезоне.

Самое внушительное представительство в списке у магнитогорского “Металлурга”: 5 человек (Орехов, Джонсон, Михайлис, Козлов и Уилсон). По 4 игрока в списке у “Адмирала” (Солянников, Родуолд, Основин, Завгородний) “Торпедо” (Атанасов, Артамонов, Мисников, Кагарлицкий) и “Ак Барса” (Сафонов, Яшкин, Барабанов и Семенов).

Кандидаты, представляющие остальные команды:

Динамо Москва – Гусев, Пакетт, Рашевский

Локомотив – Радулов, Шалунов, Каюмов

Лада – Попугаев, Кугрышев, Романов

Нефтехимик – Ди, Корбит, Лещенко

Салават Юлаев – Хмелевский, Ливо, Ремпал

Спартак – Голдобин, Порядин, Пашин

СКА – Кузнецов, Никишин, Зыков

Трактор – Шабанов, Светлаков, Карпухин

Автомобилист – Мэйсек, Кизимов

Барыс – Муратов, Панюков

Северсталь – Скоренов, Барберио

Сочи – Васильков, Хафизов

ЦСКА – Исхаков, Окулов

Авангард – Райан Спунер

Амур – Ян Дрозг* (перешел в “Куньлунь”, но номинирован от “Амура”)

Витязь – Дерек Барак

Динамо Минск – Сэм Энас

Куньлунь – Рурк Шартье

Для выбора участника Матча Звезд КХЛ необходимо перейти на сайт проекта и выбрать одного кандидата. Голосование завершится 21 ноября.