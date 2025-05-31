«ПСЖ» обыграл «Интер» в 1-м тайме с форой (-1,5). На это сыграл коэффициент 7.40

«ПСЖ» играет с «Интером» в финале Лиги чемпионов в Мюнхене (2:0, перерыв).

В прематче «ПСЖ» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.59. Победа с форой (-1,5) до перерыва прошла за 7.40.

В лайве букмекеры убрали котировки на чемпионство команд. На ничью в основное время можно поставить за 11.00.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис