«ПСЖ» обыграл «Интер» в 1-м тайме с форой (-1,5). На это сыграл коэффициент 7.40
«ПСЖ» играет с «Интером» в финале Лиги чемпионов в Мюнхене (2:0, перерыв).
В прематче «ПСЖ» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.59. Победа с форой (-1,5) до перерыва прошла за 7.40.
В лайве букмекеры убрали котировки на чемпионство команд. На ничью в основное время можно поставить за 11.00.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости