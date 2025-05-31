«Ахмат» обыграл «Урал» и остался в РПЛ – 2:0. Перед ответным матчем грозненцы котировались аутсайдерами

«Ахмат» обыграл «Урал» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ (2:0).

Перед стыковыми матчами грозненцы котировались фаворитами у букмекеров, на их проход давали коэффициент 1.41. На «Урал» предлагали 3.10.

Однако екатеринбуржцы победили в первой игре (2:1), поэтому перед ответной встречей проход «Ахмата» оценивался в 2.10. На повышение «Урала» можно было поставить за 1.79.

«Ахмат» забил в ответной игре два безответных мяча и остался в Мир РПЛ, а «Урал» проведет еще один сезон в Мелбет Первой лиге.

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