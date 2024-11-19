2,6 млрд рублей – целевые отчисления от лотерей за первые 9 месяцев 2024 года

В Минспорте отчитались о сумме целевых отчислений от лотерей за 2024-й год.

«Объем целевых отчислений от всероссийских государственных лотерей в 2023 году составили 2,4 миллиарда рублей, а за 2024 год, по данным на 1 ноября, — 2,6 миллиарда», – сообщили в пресс-службе Минспорта.

В настоящее время целевые отчисления с лотерей составляют 10% от дохода организатора лотереи – разница между выручкой оператора и призовым фондом розыгрыша.

По новой схеме в 2025 году целевые отчисления составят 4,2% от выручки оператора лотереи за отчетный квартал безотносительно призового фонда. В 2026 году целевые отчисления будут увеличены до 4,5% от выручки, в 2027 году – до 5%, в 2028-м – до 5,5% от выручки.

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