Трамп станет президентом США, считают букмекеры. Выборы пройдут 5 ноября

5 ноября пройдут очередные выборы президента США.

Дональд Трамп котируется фаворитом у зарубежных букмекеров – средний коэффициент на его победу составляет 1.65.

Камала Харрис – главный конкурент кандидата от республиканцев. На ее успех можно поставить за 2.30.

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