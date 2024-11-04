Трамп станет президентом США, считают букмекеры. Выборы пройдут 5 ноября
5 ноября пройдут очередные выборы президента США.
Дональд Трамп котируется фаворитом у зарубежных букмекеров – средний коэффициент на его победу составляет 1.65.
Камала Харрис – главный конкурент кандидата от республиканцев. На ее успех можно поставить за 2.30.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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