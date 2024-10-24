Шесть клубов АПЛ нарушили договоренности по ограничению рекламы ставок. Они продают форму с логотипами букмекеров
В межсезонье клубы АПЛ договорились продавать игровую форму без логотипов беттинг-партнеров в целях защиты болельщиков от воздействия азартных игр.
По данным Manchester Evening News, договоренности нарушили сразу 6 клубов – «Астон Вилла» (Betano), «Эвертон» (Stake.com), «Фулхэм» (SBOTOP), «Ноттингем Форест» (Kaiyun Sports), «Саутгемптон» (Rolibit) и «Брентфорд» (Hollywood Bets). Все эти клубы не продают копии игровых футболок без логотипов беттинг-спонсоров.
Букмекеры являются титульными спонсорами 11 из 20 команд в АПЛ. За межсезонье в лиге было заключено шесть сделок с беттинг-компаниями.
С сезона-2026/27 клубы АПЛ не смогут рекламировать букмекерские компании на передней части футболок, но смогут размещать рекламу на рукавах.
В Дании завелся монстр из четвертой лиги – вышиб двух топов из Кубка с 7% и 13% шансов на проход
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий