Кадис – Хетафе: прогноз на матч 12 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 12 мая 2024 года

Место проведения: стадион Рамон де Карранса

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Контекст матча: В предстоящем противостоянии Кадис, находящийся в зоне вылета, будет принимать Хетафе, который расположился в середине турнирной таблицы. Обе команды столкнулись с трудностями в последних матчах, что делает предстоящую игру критически важной для них обоих.

Состояние команд:

Кадис: Команда испытывает трудности с сохранением своих ворот на замке, пропуская в большинстве последних матчей. Несмотря на слабые результаты, команда демонстрирует способность забивать, что может оказаться решающим фактором в предстоящем матче.

Хетафе: Несмотря на некоторые проблемы в обороне, Хетафе показывает лучшие результаты по сравнению с Кадисом, однако их игра в гостях оставляет желать лучшего, особенно учитывая статистику последних выездных матчей.

Ключевые статистические данные:

Хетафе не проигрывал Кадису в большинстве последних встреч.

Обе команды регулярно пропускают голы в последних играх, что может указывать на возможность обмена голами в предстоящем матче.

Прогноз: Учитывая текущую форму обеих команд, особенно проблемы Хетафе в гостевых матчах и борьбу Кадиса за выживание в лиге, можно ожидать напряженной игры с голами с обеих сторон. Хетафе, вероятно, будет стремиться контролировать игру, в то время как Кадис может использовать контратаки, чтобы эксплуатировать проблемы Хетафе в обороне.

Рекомендация для ставки: Прогноз на «Обе команды забьют» за 1.80 . Обе команды демонстрируют уязвимость в обороне и способность забивать, что делает этот выбор привлекательным для ставок.

Коэффициенты:

П1 – 2,1

Х – 3,4

П2 – 3,9

Где смотреть матч Кадис – Хетафе

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