Кадис – Хетафе где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Кадис и Хетафе в 35 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
🎁 Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «Рамон де Карранса».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Кадис – Хетафе
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Кадис
- Реал Мадрид – Кадис : 3 – 0
- Кадис – Мальорка : 1 – 1
- Жирона – Кадис : 4 – 1
- Кадис – Барселона : 0 – 1
- Кадис – Гранада : 1 – 0
Последние матчи Хетафе
- Хетафе – Атлетик : 0 – 2
- Альмерия – Хетафе : 1 – 3
- Хетафе – Реал Сосьедад : 1 – 1
- Райо Вальекано – Хетафе : 0 – 0
- Хетафе – Севилья : 0 – 1
Прогноз на матч Кадис – Хетафе
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡