Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Зенита» в матче РПЛ с ЦСКА

11 мая в матче 28-го тура РПЛ встретятся «Зенит» и «ЦСКА». Игра пройдет на домашней арене петербуржцев и начнется в 19:00.

За три тура до конца сезона «Зенит» возглавляет таблицу, набрав 51 очко. ЦСКА с 39 баллами находится на восьмой строчке.

Команда Сергея Семака не побеждает в трех матчах РПЛ подряд. В этих играх действующий чемпион забил только один мяч. Безвыигрышная серия москвичей в РПЛ составляет пять матчей – три ничьи и две победы.

Соперники встречались трижды в этом сезоне. Все очные матчи завершились ничьей в основное время (0:0 и дважды 1:1).

В четырех последних встречах команд было забито меньше трех голов. В БЕТСИТИ на ТМ 2.5 можно поставить за 1.93.

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Аналитики БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом матча, на П1 предлагается коэффициент 1.82. Вероятность победы ЦСКА оценивается в 5.00, на ничью дают 3.70.

Учитывая неудачную серию петербуржцев и ничейный тренд в последних очных матчах, интересным вариантом для ставки выглядит непроигрыш москвичей. В БЕТСИТИ на Х2 можно поставить за 2.05.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Зенита», этот исход выбрали 75% бетторов.

На успех гостей ставят только 10%, в очередную ничью верят 15% игроков.

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