Торино – Болонья где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 3 мая
В пятницу, 3 мая, сыграют Торино и Болонья в 35 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико ди Торино».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Торино – Болонья
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Торино
- Интер – Торино : 2 – 0
- Торино – Фрозиноне : 0 – 0
- Торино – Ювентус : 0 – 0
- Эмполи – Торино : 3 – 2
- Торино – Монца : 1 – 0
Последние матчи Болонья
- Болонья – Удинезе : 1 – 1
- Рома – Болонья : 1 – 3
- Болонья – Монца : 0 – 0
- Фрозиноне – Болонья : 0 – 0
- Болонья – Салернитана : 3 – 0
Прогноз на матч Торино – Болонья
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