Милан – Дженоа где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 5 мая
В воскресенье, 5 мая, сыграют Милан и Дженоа в 35 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
- Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Милан – Дженоа
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Милан
- Ювентус – Милан : 0 – 0
- Милан – Интер : 1 – 2
- Рома – Милан : 2 – 1
- Сассуоло – Милан : 3 – 3
- Милан – Рома : 0 – 1
Последние матчи Дженоа
- Дженоа – Кальяри : 3 – 0
- Дженоа – Лацио : 0 – 1
- Фиорентина – Дженоа : 1 – 1
- Верона – Дженоа : 1 – 2
- Дженоа – Фрозиноне : 1 – 1
Прогноз на матч Милан – Дженоа
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