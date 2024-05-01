Милан – Дженоа где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 5 мая

Теги Милан серия А Италия Дженоа Футбол

В воскресенье, 5 мая, сыграют Милан и Дженоа в 35 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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Во сколько играют Милан – Дженоа

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Дженоа: все новости

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Прогноз на матч Милан – Дженоа

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