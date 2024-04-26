Реал Мадрид – Кадис: прогноз на матч 4 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сантьяго Бернабеу, Мадрид

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Реал Мадрид:

На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице с 84 очками.

Лучший бомбардир – Джуд Беллингем, который забил 21 гол в 36 матчах.

Реал Мадрид имеет впечатляющую последовательность из 6 победных матчей.

Имеет лучшую разницу голов в лиге – 49.

В 19 последних матчах обязательно забивал.

В последних 5 играх забил 8 голов и пропустил 5.

Кадис:

Занимает 18 место с 26 очками.

Лучший бомбардир – Крис Рамос, 5 голов в 34 матчах.

Не выигрывает в последних 3 матчах.

В последних 5 играх забил 3 гола и пропустил 8.

С учётом этих факторов и статистики личных встреч можно сделать следующий прогноз:

Прогноз на матч:

Учитывая превосходную форму и статистику Реал Мадрид, а также более высокий класс игры по сравнению с Кадис, вероятно, Реал Мадрид выиграет этот матч.

Коэффициенты: П1 – 1,3, Х – 5,8, П2 – 9,4

Где смотреть матч Реал – Кадис

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