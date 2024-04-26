Реал Мадрид – Кадис: прогноз на матч 4 мая 2024, Ла Лига

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кадис Ставки на спорт Ставки на футбол Лига ставочных блогеров прогнозы на футбол Ставки

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Реал Мадрид:

  • На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице с 84 очками.
  • Лучший бомбардир – Джуд Беллингем, который забил 21 гол в 36 матчах.
  • Реал Мадрид имеет впечатляющую последовательность из 6 победных матчей.
  • Имеет лучшую разницу голов в лиге – 49.
  • В 19 последних матчах обязательно забивал.
  • В последних 5 играх забил 8 голов и пропустил 5.

Кадис:

  • Занимает 18 место с 26 очками.
  • Лучший бомбардир – Крис Рамос, 5 голов в 34 матчах.
  • Не выигрывает в последних 3 матчах.
  • В последних 5 играх забил 3 гола и пропустил 8.

С учётом этих факторов и статистики личных встреч можно сделать следующий прогноз:

Прогноз на матч:

Учитывая превосходную форму и статистику Реал Мадрид, а также более высокий класс игры по сравнению с Кадис, вероятно, Реал Мадрид выиграет этот матч.

Коэффициенты: П1 – 1,3, Х – 5,8, П2 – 9,4

 Где смотреть матч Реал – Кадис

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Реал Мадрид – Кадис
Дата проведения
4 мая, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий