Реал Мадрид – Кадис: прогноз на матч 4 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 4 мая 2024 года
Место проведения: стадион Сантьяго Бернабеу, Мадрид
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Реал Мадрид:
- На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице с 84 очками.
- Лучший бомбардир – Джуд Беллингем, который забил 21 гол в 36 матчах.
- Реал Мадрид имеет впечатляющую последовательность из 6 победных матчей.
- Имеет лучшую разницу голов в лиге – 49.
- В 19 последних матчах обязательно забивал.
- В последних 5 играх забил 8 голов и пропустил 5.
Кадис:
- Занимает 18 место с 26 очками.
- Лучший бомбардир – Крис Рамос, 5 голов в 34 матчах.
- Не выигрывает в последних 3 матчах.
- В последних 5 играх забил 3 гола и пропустил 8.
С учётом этих факторов и статистики личных встреч можно сделать следующий прогноз:
Прогноз на матч:
Учитывая превосходную форму и статистику Реал Мадрид, а также более высокий класс игры по сравнению с Кадис, вероятно, Реал Мадрид выиграет этот матч.
Коэффициенты: П1 – 1,3, Х – 5,8, П2 – 9,4
Где смотреть матч Реал – Кадис
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- Дата проведения
- 4 мая, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»