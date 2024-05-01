Реал Мадрид – Кадис где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 4 мая
В субботу, 4 мая, сыграют Реал Мадрид и Кадис в 34 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Мадрид – Кадис
- Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Реал Мадрид
- Бавария – Реал Мадрид : 2 – 2
- Реал Сосьедад – Реал Мадрид : 0 – 1
- Реал Мадрид – Барселона : 3 – 2
- Манчестер Сити – Реал Мадрид : 1 – 1
- Мальорка – Реал Мадрид : 0 – 1
Последние матчи Кадис
- Кадис – Мальорка : 1 – 1
- Жирона – Кадис : 4 – 1
- Кадис – Барселона : 0 – 1
- Кадис – Гранада : 1 – 0
- Реал Сосьедад – Кадис : 2 – 0
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