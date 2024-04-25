Валенсия – Алавес: прогноз на матч 5 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 5 мая 2024 года
Место проведения: стадион Месталья, Валенсия
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Форма команд:
Валенсия показывает нестабильные результаты, но в последних матчах забивает голы, но и пропускает.
Алавес также демонстрирует неплохие результаты, выигрывая в последних играх и забивая голы.
Личные встречи:
Исторически Валенсия имеет преимущество над Алавесом в их последних встречах.
Статистика голов:
Обе команды имеют тенденцию забивать голы в последних матчах.
Прогноз:
Учитывая форму команд и их историю в последних встречах, а также статистику голов, можно предположить, что матч будет довольно результативным, с обеими командами забивающими голы. Валенсия имеет преимущество на домашнем поле и обладает более стабильной формой в последних матчах.
Рекомендация для прогноза: Победа Валенсии или ничья и обе команды забьют.
Коэффициенты: П1 – 2.03, X – 3.1, Обе команды забьют – 1.75.
Где смотреть матч Валенсия – Алавес
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- Дата проведения
- 5 мая, 19.30, «Месталья»