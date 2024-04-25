Валенсия – Алавес: прогноз на матч 5 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 5 мая 2024 года

Место проведения: стадион Месталья, Валенсия

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Форма команд:

Валенсия показывает нестабильные результаты, но в последних матчах забивает голы, но и пропускает.

Алавес также демонстрирует неплохие результаты, выигрывая в последних играх и забивая голы.

Личные встречи:

Исторически Валенсия имеет преимущество над Алавесом в их последних встречах.

Статистика голов:

Обе команды имеют тенденцию забивать голы в последних матчах.

Прогноз:

Учитывая форму команд и их историю в последних встречах, а также статистику голов, можно предположить, что матч будет довольно результативным, с обеими командами забивающими голы. Валенсия имеет преимущество на домашнем поле и обладает более стабильной формой в последних матчах.

Рекомендация для прогноза: Победа Валенсии или ничья и обе команды забьют.

Коэффициенты: П1 – 2.03, X – 3.1, Обе команды забьют – 1.75.

Где смотреть матч Валенсия – Алавес

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