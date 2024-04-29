Валенсия – Алавес где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 5 мая
В воскресенье, 5 мая, сыграют Валенсия и Алавес в 34 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
- Игра пройдет на стадионе «Месталья».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Валенсия – Алавес
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Валенсия
- Барселона – Валенсия : 4 – 2
- Валенсия – Бетис : 1 – 2
- Осасуна – Валенсия : 0 – 1
- Гранада – Валенсия : 0 – 1
- Валенсия – Мальорка : 0 – 0
Последние матчи Алавес
- Алавес – Сельта : 3 – 0
- Алавес – Атлетико : 2 – 0
- Гранада – Алавес : 2 – 0
- Алавес – Реал Сосьедад : 0 – 1
- Атлетик – Алавес : 2 – 0
Прогноз на матч Валенсия – Алавес
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