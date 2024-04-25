Сельта – Вильярреал: прогноз на матч 5 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 5 мая 2024 года

Место проведения: стадион Балаидос, Виго

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Сельта:

Недавно потерпела поражение от Алавеса со счетом 0:3.

Находится на 17 месте в турнирной таблице с 31 очком после 33 туров.

Лучший бомбардир команды – Йорген Ларсен, который забил 11 голов в 34 матчах.

Пропустила 7 голов и забила 7 в последних 5 играх.

Вильярреал:

Победил Райо Вальекано 3:0 в последнем матче.

Занимает 9 место в таблице с 45 очками после 33 туров.

Лучший бомбардир – Александр Серлот, забивший 20 голов в 36 матчах.

Не проигрывает в 3 последних матчах и всегда забивает в 10 последних матчах.

В среднем забивает 1.60 гола за игру и пропускает 0.80 гола в последних 5 матчах.

Анализ:

Учитывая форму и статистику обеих команд, можно ожидать активную игру от обеих сторон. Сельта показывает нестабильную игру в защите, пропуская в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 матчах. Вильярреал, напротив, демонстрирует неплохую атакующую игру, забивая в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах. Учитывая историю личных встреч, где Вильярреал не проигрывал в 5 последних матчах против Сельты, можно предположить, что гости будут стремиться к победе или, по крайней мере, не проиграть.

Прогноз:

Прогноз на матч Сельта – Вильярреал: Победа или ничья для Вильярреала.

Прогноз на индивидуальный тотал гостей:

Учитывая атакующую игру Вильярреала и нестабильность защиты Сельты, рекомендуется поставить на тотал голов гостей:

Больше 1.5 голов с коэффициентом 2.25.

Коэффициенты: П1 – 2,38, Х – 3,7, П2 – 2,9

Где смотреть матч Сельта – Вильярреал

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