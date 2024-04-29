Сельта – Вильярреал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 5 мая
В воскресенье, 5 мая, сыграют Сельта и Вильярреал в 34 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
- Игра пройдет на стадионе «Балаидос».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Сельта – Вильярреал
- Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Сельта
- Алавес – Сельта : 3 – 0
- Сельта – Лас-Пальмас : 4 – 1
- Бетис – Сельта : 2 – 1
- Сельта – Райо Вальекано : 0 – 0
- Севилья – Сельта : 1 – 2
Последние матчи Вильярреал
- Вильярреал – Райо Вальекано : 3 – 0
- Альмерия – Вильярреал : 1 – 2
- Атлетик – Вильярреал : 1 – 1
- Вильярреал – Атлетико : 1 – 2
- Вильярреал – Валенсия : 1 – 0
Прогноз на матч Сельта – Вильярреал
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