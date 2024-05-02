Лутон – Эвертон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 3 мая

В пятницу, 3 мая, сыграют Лутон и Эвертон в 36 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Кенилворт Роуд».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Лутон – Эвертон

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Лутон – Эвертон

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