Лутон – Эвертон где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 3 мая
В пятницу, 3 мая, сыграют Лутон и Эвертон в 36 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Кенилворт Роуд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лутон – Эвертон
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Последние матчи Лутон
- Вулверхэмптон – Лутон : 2 – 1
- Лутон – Брентфорд : 1 – 5
- Манчестер Сити – Лутон : 5 – 1
- Лутон – Борнмут : 2 – 1
- Арсенал – Лутон : 2 – 0
Последние матчи Эвертон
- Эвертон – Брентфорд : 1 – 0
- Эвертон – Ливерпуль : 2 – 0
- Эвертон – Ноттингем Форест : 2 – 0
- Челси – Эвертон : 6 – 0
- Эвертон – Бернли : 1 – 0
Прогноз на матч Лутон – Эвертон
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