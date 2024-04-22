«Бавария» выиграет Бундеслигу в следующем сезоне, уверены букмекеры. Коэффициент на титул выше 1.28 впервые за 7 сезонов

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Букмекеры открыли линию на итоги чемпионата Германии в сезоне-2024/25.

«Бавария» – явный фаворит на титул (1.44), несмотря на чемпионство «Байера» в этом сезоне. Клуб из Леверкузена котируется за 3.75.

Впервые за последние 7 сезонов коэффициент на титул «Баварии» до старта чемпионата превысил 1.28.

Кто станет следующим чемпионом Германии:

1. «Бавария» – 1.44

2. «Байер» – 3.75

3-4. «Боруссия» Д – 13.00

3-4. «Лейпциг» – 13.00

5. «Штутгарт» – 29.00

Шансы остальных команд оцениваются от 101.00.

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