«Бавария» выиграет Бундеслигу в следующем сезоне, уверены букмекеры. Коэффициент на титул выше 1.28 впервые за 7 сезонов
Букмекеры открыли линию на итоги чемпионата Германии в сезоне-2024/25.
«Бавария» – явный фаворит на титул (1.44), несмотря на чемпионство «Байера» в этом сезоне. Клуб из Леверкузена котируется за 3.75.
Впервые за последние 7 сезонов коэффициент на титул «Баварии» до старта чемпионата превысил 1.28.
Кто станет следующим чемпионом Германии:
1. «Бавария» – 1.44
2. «Байер» – 3.75
3-4. «Боруссия» Д – 13.00
3-4. «Лейпциг» – 13.00
5. «Штутгарт» – 29.00
Шансы остальных команд оцениваются от 101.00.
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