Дмитрий Сергеев: «Российский спортивный маркетинг находится в мировом топе. В ближайшие годы на него будут смотреть, как на икону»

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев рассказал о конкуренции на рынке беттинга в России.

Сергеев был признан лучшим топ-менеджером букмекерской отрасли на Премии РБ 2024.

«У нас очень серьезная конкуренция. Хочу отметить в первую очередь ребят из BetBoom. Очень классно реализовывают свою стратегию. Где-то немного слизано с нашей бывшей, но ничего страшного.

Это рынок, от конкуренции становится только интереснее. Я уверен, что букмекерский рынок еще удивит многими нестандартными решениями. Уже сейчас российский спортивный маркетинг находится в мировом топе.

Но я уверен, что в самые ближайшие годы мы обгоним самых ближайших конкурентов, а на российский рынок спортивного маркетинга будут смотреть, как на икону, как идола того, как надо реализовывать спонсорство рекламной коммуникации в спорте», – заявил Сергеев.

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