Гендиректор «Тенниси»: «Не питали иллюзий от КЧМ. Были уверены, что этот турнир не хайпанет»

В «Тенниси» поделились итогами клубного чемпионата мира для букмекера.

– Какие итоги клубного ЧМ по футболу? С каким турниром по среднему обороту на матч его можно сравнить?

– Иллюзий не питали, были уверены, что этот турнир не хайпанет.

Его нельзя сравнивать ни с ЧМ, ни с ЧЕ, ни с ЛЧ. Пока его идеально сравнивать с турниром типа Кубка Конфедераций или зимним кубком клубов РПЛ. К сожалению, не больше, – сказал гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов.