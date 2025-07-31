Гендиректор «Тенниси»: «Не питали иллюзий от КЧМ. Были уверены, что этот турнир не хайпанет»
В «Тенниси» поделились итогами клубного чемпионата мира для букмекера.
– Какие итоги клубного ЧМ по футболу? С каким турниром по среднему обороту на матч его можно сравнить?
– Иллюзий не питали, были уверены, что этот турнир не хайпанет.
Его нельзя сравнивать ни с ЧМ, ни с ЧЕ, ни с ЛЧ. Пока его идеально сравнивать с турниром типа Кубка Конфедераций или зимним кубком клубов РПЛ. К сожалению, не больше, – сказал гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Владимира Прокофьева
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