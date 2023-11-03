Зидан – букмекерский фаворит на смену Тен Хага в «МЮ». Нагельсманн – 2-й, Поттер – 3-й
Зинедин Зидан считается фаворитом на пост главного тренера «МЮ» по версии букмекеров.
Назначение экс-тренера «Реала» вместо Эрика тен Хага оценивается коэффициентом 5.00. В топ-3 также входят тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн (6.00) и бывший наставник «Челси» Грэм Поттер (7.00).
Топ-5 фаворитов на смену Тен Хага в «МЮ» по версии британских букмекеров:
1. Зинедин Зидан – 5.00
2. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) – 6.00
3. Грэм Поттер – 7.00
4. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 9.00
5. Майкл Кэррик («Мидлсбро») – 13.00
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