Зидан – букмекерский фаворит на смену Тен Хага в «МЮ». Нагельсманн – 2-й, Поттер – 3-й

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Зинедин Зидан считается фаворитом на пост главного тренера «МЮ» по версии букмекеров.

Назначение экс-тренера «Реала» вместо Эрика тен Хага оценивается коэффициентом 5.00. В топ-3 также входят тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн (6.00) и бывший наставник «Челси» Грэм Поттер (7.00).

Топ-5 фаворитов на смену Тен Хага в «МЮ» по версии британских букмекеров:

1. Зинедин Зидан – 5.00

2. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) – 6.00

3. Грэм Поттер – 7.00

4. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 9.00

5. Майкл Кэррик («Мидлсбро») – 13.00

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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19 комментариев

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Real_v_dushe
Прошёл всего лишь год с организрованными 7хагом травлей Роналду и его уходом из МЮ, теперь 7хаг получает то, что заслужил, не жалко его ни капли.
+9
-6
+3
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CyberUnited
Давайте Поттера, вот мы, фаны МЮ, обрадуемся...
+1
0
+1
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Branson
Дайте хагу поработать🙏
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**Iscander**
Каррик.
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Eziz Sopyyyew
Кэррик скорее всего учитывая то что МЮ не назначает топ тренеров и не покупают нужных топ игроков
Как болел Ливера печально смотреть как издеваются над самым лучшим нашим противником
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Magnus the Red
А уже есть ставки, что "фанатки" будут выгонять через год очередного тренера с таким же воем? На такое можно и квартиру поставить. Ведь Зидан, да кто угодно сразу научит Далота не проигрывать борьбу, когда у него уже мяч в ногах, а Решфорд перестанет стоять, чтобы потом отдать пас назад.
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Верховный Лорд
Зидан не перейдет, Нагельсман тоже, скорее всего Кэррик
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Алексей Супонинский
Нагельсман в эту дыру не пойдёт
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Denis Sadkovskiy
Ответ QWertY
Не пойдет этот алжирец туда, ну не пойдет. Нет у него яиц, чтобы разгрести весь этот бардак, который там накопился. Самый идеальный вариант после Хага -Парик.
Парика нет в списке, есть Каррик, вернее Керрик
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Верховный Лорд
Ответ QWertY
Не пойдет этот алжирец туда, ну не пойдет. Нет у него яиц, чтобы разгрести весь этот бардак, который там накопился. Самый идеальный вариант после Хага -Парик.
А у парика прям всем яйцам яйца?)))
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Алексей Супонинский
Ответ Eziz Sopyyyew
Кэррик скорее всего учитывая то что МЮ не назначает топ тренеров и не покупают нужных топ игроков Как болел Ливера печально смотреть как издеваются над самым лучшим нашим противником
Ваш лучший соперник Реал Мадрид 😁
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Макс Голубцов
Ответ Eziz Sopyyyew
Кэррик скорее всего учитывая то что МЮ не назначает топ тренеров и не покупают нужных топ игроков Как болел Ливера печально смотреть как издеваются над самым лучшим нашим противником
Респект! Великим клуб становится когда побеждает великих соперников
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Антон Суровый
Ответ Eziz Sopyyyew
Кэррик скорее всего учитывая то что МЮ не назначает топ тренеров и не покупают нужных топ игроков Как болел Ливера печально смотреть как издеваются над самым лучшим нашим противником
Между Басби и Алексом был промежуток,так что лучше наслаждайся ,пока есть такая возможность бро,ибо скоро опять нач....
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