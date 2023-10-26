«Боруссия» победила «Ньюкасл», хотя шла андердогом за 4.60

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«Ньюкасл» проиграл дортмундской «Боруссии» (0:1) на своем поле в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Единственный гол на 45-й минуте забил Феликс Нмеча. «Боруссия» впервые победила в этой ЛЧ.

Перед матчем коэффициент на победу дортмундцев составлял 4.60 – они шли явными аутсайдерами. На победу «Ньюкасла» давали 1.75, на ничью – 3.95.

«Боруссия» и «Ньюкасл» делят второе и третье места в группе F. 7 ноября они встретятся в 4-м туре в Германии.

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1 комментарий

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ta-tosha
И почему это Боруссия была андердогом? Состав у них минимум не дешевле, а опыта в ЛЧ много больше. Вернее, у этого Ньюкасла его вообще нет.
По игре - справедливым результатом была бы ничья. В Дортмунде Боруссии будет порядком сложнее, особенно если Ньюкасл сможет поставить оптимальный состав.
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