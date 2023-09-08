Минфин предложил россиянам запрещать азартные игры самим себе

Минфин предложил создать перечень лиц, добровольно отказавшихся от участия в азартных играх. Законопроект касается не только букмекеров, но и казино. Отрасль уже критикует норму за непрозрачность и негибкость.

Минфин России разработал законопроект, предлагающий ввести для граждан механизм самоограничения на участие в азартных играх. Документ предусматривает создание специального перечня лиц, «отказавшихся от участия в азартных играх». Соглашения о выигрышах с попавшими в перечень лицами будут признаваться недействительными.

Россияне смогут включить себя в список через официальный сайт организатора азартных игр или по бумажному заявлению. Заявление также сможет подать попечитель человека, признанного ограниченно дееспособным.

Включенные в этот реестр не смогут делать ставки у букмекеров и играть в азартные игры. Исключить себя из реестра можно будет не раньше, чем через 4 месяца.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Луиш Фигу стал амбассадором белорусского букмекера

В Боливии отменили чемпионат и Кубок страны из-за договорных матчей