Минфин предложил россиянам запрещать азартные игры самим себе

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Минфин предложил создать перечень лиц, добровольно отказавшихся от участия в азартных играх. Законопроект касается не только букмекеров, но и казино. Отрасль уже критикует норму за непрозрачность и негибкость.

Минфин России разработал законопроект, предлагающий ввести для граждан механизм самоограничения на участие в азартных играх. Документ предусматривает создание специального перечня лиц, «отказавшихся от участия в азартных играх». Соглашения о выигрышах с попавшими в перечень лицами будут признаваться недействительными.

Россияне смогут включить себя в список через официальный сайт организатора азартных игр или по бумажному заявлению. Заявление также сможет подать попечитель человека, признанного ограниченно дееспособным.

Включенные в этот реестр не смогут делать ставки у букмекеров и играть в азартные игры. Исключить себя из реестра можно будет не раньше, чем через 4 месяца.

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1 комментарий

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Геннадий Тимченко
забавное решение - теперь букмекеры вообще не будут выплачивать крупные выигрыши посторонним - дешевле договориться о включении "простого победителя" в перечень 👏👏👏
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