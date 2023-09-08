Минфин предложил россиянам запрещать азартные игры самим себе
Минфин предложил создать перечень лиц, добровольно отказавшихся от участия в азартных играх. Законопроект касается не только букмекеров, но и казино. Отрасль уже критикует норму за непрозрачность и негибкость.
Минфин России разработал законопроект, предлагающий ввести для граждан механизм самоограничения на участие в азартных играх. Документ предусматривает создание специального перечня лиц, «отказавшихся от участия в азартных играх». Соглашения о выигрышах с попавшими в перечень лицами будут признаваться недействительными.
Россияне смогут включить себя в список через официальный сайт организатора азартных игр или по бумажному заявлению. Заявление также сможет подать попечитель человека, признанного ограниченно дееспособным.
Включенные в этот реестр не смогут делать ставки у букмекеров и играть в азартные игры. Исключить себя из реестра можно будет не раньше, чем через 4 месяца.
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