Совет Госдумы обсудит законопроект о запрете «быстрых игр»

12 сентября на заседании Государственной думы комитет по экономической политике предложит рассмотреть работу над изменениями в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

Проект изменений вводит запрет на «быстрые игры», а также использование их беттинговыми компаниями оборудования и программ, напоминающих игровые автоматы.

«Быстрые игры» – это разновидность ставок в лайв-режиме. Суть проста: игрок заключает пари на дартс, бридж или буллиты в NHL 22, а расчет ставки происходит в течении нескольких секунд.

По информации управляющего партнера PARI Дмитрия Сергеева, доля «быстрых игр» на российском рынке составляет около 2,5% от всех ставок.

Источник: Спортклан