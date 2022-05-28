Клиенты букмекеров уверены в победе «Спартака» над «Динамо» в финале Кубка России

29 мая состоится финал Кубка России, в котором сыграют московские клубы «Спартак» и «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 мск. Букмекерская компания PARIBET оценила шансы команд выиграть главный европейский клубный трофей и рассказала о предпочтениях своих клиентов.

По оценке аналитиков, шансы бело-голубых на успех чуть выше, чем у их соперников. Сделать ставку на триумф подопечных Сандро Шварца в основное время игры можно по коэффициенту 2.50, что соответствует 38% вероятности. Поставить на победу красно-белых можно за 2.80 (34%), а на ничью — с коэффициентом 3.40 (28%).

Вероятность того, что «Динамо» добьется успеха по итогам всего матча с учетом овертайма и серии пенальти, оценивается коэффициентом 1.83 (52%). Шансы «Спартака» завоевать трофей равны 2.00 (48%).

Болельщики при этом отдают предпочтение подопечным Паоло Ваноли. На победу «Спартака» приходится примерно 56% от всего объема ставок, принятых компанией PARIBET на исход встречи в основное время игры. Для сравнения, на «Динамо» сделано около 38%, а на ничейный исход — лишь 6%.

Аналитики ожидают, что матч не будет результативным. Сделать ставку на то, что команды на двоих забьют больше двух мячей, можно с коэффициентом 2.05, в то время как на ТМ 2.5 предлагается коэффициент 1.77. При этом, по мнению букмекеров, обе команды смогут отличиться. Если так и случится, сыграет ставка по коэффициенту 1.82.

PARIBET также предлагает множество дополнительных интересных рынков для заключения пари. В частности, сделать ставку на то, что победитель встречи определится в основное время, можно за 1.32. Вероятность того, что триумфатор станет известен по результатам серии пенальти, оценивается коэффициентом 3.10.

Как считают аналитики, самый вероятный счет по истечению 90 минут игрового времени, — 1:1. Если это произойдет, сыграет ставка с коэффициентом 6.50. Победа «Динамо» с минимальным счетом котируется за 8.50, аналогичная победа «Спартака» — за 9.00.

«Спартак» и «Динамо» еще ни разу не встречались в финале Кубка России. При этом красно-белые выигрывали трофей трижды, последний раз в 2003 году. В свою очередь, «Динамо» становился обладателем Кубка страны лишь один раз — в 1995 году.

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