0

«Хорнетс» отчислили Дакуана Джеффриса

«Шарлотт» продолжает формирование состава перед стартом сезона.

«Хорнетс» объявили о расторжении контракта с Дакуаном Джеффрисом. 28-летний баскетболист имел негарантированный контракт на текущий и следующий сезон.

После отчисления в распоряжении «Шарлотт» остаются 16 гарантированных контрактов и один негарантированный – у Муссы Диабате. Состав команды должен быть сокращен до 15 игроков к понедельнику, предшествующему старту регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне Джеффрис провел 47 матчей за «Хорнетс», набирая в среднем 6,7 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 23 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Бобби Маркса
logoДакуан Джеффрис
logoШарлотт
logoНБА
переходы
