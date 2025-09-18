«Хорнетс» отчислили Дакуана Джеффриса

«Шарлотт» продолжает формирование состава перед стартом сезона.

«Хорнетс» объявили о расторжении контракта с Дакуаном Джеффрисом . 28-летний баскетболист имел негарантированный контракт на текущий и следующий сезон.

После отчисления в распоряжении «Шарлотт » остаются 16 гарантированных контрактов и один негарантированный – у Муссы Диабате. Состав команды должен быть сокращен до 15 игроков к понедельнику, предшествующему старту регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне Джеффрис провел 47 матчей за «Хорнетс», набирая в среднем 6,7 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 23 минуты на площадке.