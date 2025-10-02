Пи Джей Вашингтон, Брэндон Уильямс и Данте Экзам пропускают тренировки «Далласа»

«Мэверикс» проходят сборы ограниченным составом.

Кроме подвернувшего голеностоп центрового Дэниэла Гэффорда, тренировки пропускают форвард Пи Джей Вашингтон и разыгрывающие Брэндон Уильямс и Данте Экзам.

Вашингтон получил удар по голове в столкновении с Джейденом Харди во время упражнений 1 на 1 и вынужден был покинуть комплекс «Мэверикс» и пропустить следующий день. Его возвращение предварительно ожидается в пятницу.

Брэндон Уильямс потянул заднюю поверхность бедра и пропустит минимум неделю.

Причины отсутствия Данте Экзама не раскрываются.