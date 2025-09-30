«Мы добудем перстень для «Хьюстона». Фред Ванвлит выложил видео на тему травмы колена и операции
Фред Ванвлит не теряет расположения духа после серьезной травмы.
Защитник «Рокетс» выложил вдохновляющее видео на тему повреждения колена и перенесенной операции.
«У нас будет еще один. Мы добудем этот перстень для «Хьюстона». Прямо из него вылетит ракета», – произносит 31-летний баскетболист в палате после операции.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Фреда Ванвлита
