«Мы добудем перстень для «Хьюстона». Фред Ванвлит выложил видео на тему травмы колена и операции

Фред Ванвлит не теряет расположения духа после серьезной травмы.

Защитник «Рокетс» выложил вдохновляющее видео на тему повреждения колена и перенесенной операции.

«У нас будет еще один. Мы добудем этот перстень для «Хьюстона». Прямо из него вылетит ракета», – произносит 31-летний баскетболист в палате после операции.