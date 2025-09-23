Стефен Карри обошел Энтони Эдвардса в опросе ESPN на лучшего действующего американского игрока
Эксперты признали Карри лучшим баскетболистом из США.
По результатам опроса, проведенного ESPN среди 20 тренеров, скаутов и менеджеров клубов НБА, разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри был признан лучшим действующим американским игроком с 11 полученными голосами.
На второй строчке оказался защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, за которого проголосовали 8 экспертов. Еще 1 голос получил защитник «Кливленда» Донован Митчелл.
Через пять лет, по мнению специалистов, лучшим американским игроком будет Эдвардс (11). Еще пятеро экспертов верят в форварда «Далласа» Купера Флэгга, двое – в форварда «Бостона» Джейсона Тейтума. Форварды Джейлен Уильямс («Оклахома») и Паоло Банкеро («Орландо») получили по одному голосу.
