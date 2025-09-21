Тайлер Калиноски стал MVP Межконтинентального кубка ФИБА
Тайлер Калиноски завоевал индивидуальный трофей.
32-летний американский защитник «Уникахи» стал MVP Межконтинентального кубка ФИБА и помог команде снова победить в турнире.
На его счету 14,3 очка в среднем, Калиноски реализовал 12 из 18 дальних бросков за 3 матча.
«Мой приоритет всегда командная победа. Горжусь способностью помогать команде побеждать разными способами.
Но не будут врать, здорово, наконец, получить награду. Уже бывал в числе претендентов, но она всегда доставалась кому-то другому, вполне заслуженно. Но главный трофей все равно важнее», – поделился игрок.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
