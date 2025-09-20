Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги обыграла «Иллаварру» и вышла в финал, «Аль-Ахли» победил «Уцуномию»

Сегодня двумя матчами продолжился Межконтинентальный кубок ФИБА.

Сборная G-лиги обыграла австралийскую «Иллаварру» и снова встретится с испанской «Уникахой», победившей в прошлом году, в финале. «Аль-Ахли» из Ливии справился с японской «Уцуномией».

Межконтинентальный кубок ФИБА

Сингапур

Групповой этап

Группа А

Аль-Ахли Триполи – Уцуномия – 87:78 (21:14, 14:22, 27:23, 25:19)

АЛЬ-АХЛИ : Ромеро (21 + 15 подборов), Найт (20 + 6 передач), Мэйкер (20 + 10 подборов) Альмейда (13 + 9 подборов)

УЦУНОМИЯ : Ньюбилл (28 + 5 подборов + 7 передач), Хиеджима (15), Джерретт (13 + 6 подборов)

20 сентября. 15:00

Положение команд: Уникаха – 2-0, Аль-Ахли – 1-1, Уцуномия – 0-1.

Группа B

Сборная G-лиги – Иллаварра – 100:94 (24:25, 27:20, 22:23, 27:26)

G-ЛИГА : Шэкелфорд (26), Рэндл (23), Хант (21 + 8 подборов)

ИЛЛАВАРРА: Харви (32), Бланчфилд (16 + 8 подборов), Макги (13 + 10 подборов), Маклафлин (12 + 5 подборов + 5 передач)

20 сентября. 12:00

Положение команд: G-лига – 2-0, Фламенго – 1-1, Иллаварра – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.