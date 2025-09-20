  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги обыграла «Иллаварру» и вышла в финал, «Аль-Ахли» победил «Уцуномию»
0

Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги обыграла «Иллаварру» и вышла в финал, «Аль-Ахли» победил «Уцуномию»

Сегодня двумя матчами продолжился Межконтинентальный кубок ФИБА.

Сборная G-лиги обыграла австралийскую «Иллаварру» и снова встретится с испанской «Уникахой», победившей в прошлом году, в финале. «Аль-Ахли» из Ливии справился с японской «Уцуномией».

Межконтинентальный кубок ФИБА

Сингапур

Групповой этап

Группа А

Аль-Ахли Триполи – Уцуномия – 87:78 (21:14, 14:22, 27:23, 25:19)

АЛЬ-АХЛИ: Ромеро (21 + 15 подборов), Найт (20 + 6 передач), Мэйкер (20 + 10 подборов) Альмейда (13 + 9 подборов)

УЦУНОМИЯ: Ньюбилл (28 + 5 подборов + 7 передач), Хиеджима (15), Джерретт (13 + 6 подборов)

20 сентября. 15:00

Положение команд: Уникаха – 2-0, Аль-Ахли – 1-1, Уцуномия – 0-1.

Группа B

Сборная G-лиги – Иллаварра – 100:94 (24:25, 27:20, 22:23, 27:26)

G-ЛИГА: Шэкелфорд (26), Рэндл (23), Хант (21 + 8 подборов)

ИЛЛАВАРРА: Харви (32), Бланчфилд (16 + 8 подборов), Макги (13 + 10 подборов), Маклафлин (12 + 5 подборов + 5 передач)

20 сентября. 12:00

Положение команд: G-лига – 2-0, Фламенго – 1-1, Иллаварра – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
Межконтинентальный кубок
G-лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. 30 очков Стюарт не спасли «Нью-Йорк» от проигрыша «Финиксу» и вылета из плей-офф
3сегодня, 04:12
«Бруклин» подписал контракт с лидером G-лиги по передачам Юри Коллинзом
вчера, 16:30
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Фламенго» справился с «Иллаваррой» в овертайме, «Уникаха» разгромила «Уцуномию»
1вчера, 14:20
Главные новости
Андрей Зубков останется в МБА-МАИ
5 минут назад
Эндрю Нембхард: «В этом году возвращаюсь на 1-ю позицию»
17 минут назад
Уилли Грин: «Джордан Пул готов сделать новый шаг вперед»
4сегодня, 12:32
«Леброн меня выбесил». Остин Ривз рассказал о единственном случае, когда он подумал, что баскетбол не для него
сегодня, 11:59
Агент Куминги: «Есть большой шанс, что Джонатана обменяют, и это произойдет в середине сезона»
2сегодня, 11:35
Стивен Эй Смит: «Слишком часто парни, которые не играли, ведут себя так, будто они все знают»
3сегодня, 10:50
«Я не так часто менял кроссовки, потому что у меня не так много дерьмовых четвертей». Леброн Джеймс рассказал о своих суевериях и предматчевых ритуалах
сегодня, 09:50
Роберт Орри: «Если бы «Лейкерс» были умны, они бы организовали «сайн-энд-трэйд» Остина Ривза»
13сегодня, 09:23
Гилберт Аренас о «Клипперс»: «Никакая суперзвезда больше не притронется к этой форме»
14сегодня, 08:55
Тэйлен Хортон-Такер присоединился к «Фенербахче»
3сегодня, 08:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Отказ «Финикса» от платного регионального кабельного телевещания привел к двукратному росту зрительской аудитории
41 минуту назад
Чус Матео: «Жена хочет, чтобы я быстрее снова начал тренировать и убрал руки от ее сада»
55 минут назад
14-летний Джереми Готье (229 см) продемонстрировал дальний бросок и завершение из-под кольца
1сегодня, 11:13Видео
«Вашингтон» подписал Шарифа Купера на двусторонний контракт
сегодня, 07:06
Джеймс Харден поздравил Сату Сабалли и Кали Коппер с победой над «Нью-Йорком»
1сегодня, 04:48Видео
24-летний форвард Джейлен Бриджес пройдет просмотр в «Бостоне»
вчера, 19:30
Кендалл Браун поборется за место на двустороннем контракте на сборах «Селтикс»
вчера, 18:29
«Самара» рассмотрит вариант аренды Александра Летино
вчера, 18:08
Евролига хочет привлечь 100 миллионов зрителей на Ближнем Востоке и в Северной Африке через Дубай
вчера, 17:55
«Бруклин» подписал контракт с лидером G-лиги по передачам Юри Коллинзом
вчера, 16:30