Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги обыграла «Иллаварру» и вышла в финал, «Аль-Ахли» победил «Уцуномию»
Сборная G-лиги обыграла австралийскую «Иллаварру» и снова встретится с испанской «Уникахой», победившей в прошлом году, в финале. «Аль-Ахли» из Ливии справился с японской «Уцуномией».
Сингапур
Групповой этап
Группа А
Аль-Ахли Триполи – Уцуномия – 87:78 (21:14, 14:22, 27:23, 25:19)
АЛЬ-АХЛИ: Ромеро (21 + 15 подборов), Найт (20 + 6 передач), Мэйкер (20 + 10 подборов) Альмейда (13 + 9 подборов)
УЦУНОМИЯ: Ньюбилл (28 + 5 подборов + 7 передач), Хиеджима (15), Джерретт (13 + 6 подборов)
20 сентября. 15:00
Положение команд: Уникаха – 2-0, Аль-Ахли – 1-1, Уцуномия – 0-1.
Группа B
Сборная G-лиги – Иллаварра – 100:94 (24:25, 27:20, 22:23, 27:26)
G-ЛИГА: Шэкелфорд (26), Рэндл (23), Хант (21 + 8 подборов)
ИЛЛАВАРРА: Харви (32), Бланчфилд (16 + 8 подборов), Макги (13 + 10 подборов), Маклафлин (12 + 5 подборов + 5 передач)
20 сентября. 12:00
Положение команд: G-лига – 2-0, Фламенго – 1-1, Иллаварра – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.