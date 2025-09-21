  • Спортс
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Уникаха» снова обыграла сборную G-лиги в финале, «Аль-Ахли» стал первым призером из Африки

Сегодня тремя матчами завершился Межконтинентальный кубок ФИБА.

Испанская «Уникаха» снова победила в турнире, как и в прошлом году обыграв сборную G-лиги в финале. «Аль-Ахли» из Триполи стал первым призером турнира из Африки, представители которой участвуют в кубке с 2022 года. Клуб взял 3-е место в матче с испанским «Фламенго»

Межконтинентальный кубок ФИБА

Сингапур

Финал

Уникаха – сборная G-лиги – 71:61 (11:21, 22:15, 23:5, 15:20)

УНИКАХА: Тилли (14), Калиноски (12), Перри (11 + 5 подборов + 5 передач)

G-ЛИГА: Шэкелфорд (17), Хант (14 + 11 подборов)

21 сентября. 14:00

За 3-е место

Аль-Ахли Триполи – Фламенго – 91:82 (26:22, 13:22, 25:21, 27:17)

АЛЬ-АХЛИ: Альмейда (21 + 6 подборов), Мэйкер (10 + 11 подборов), Ромеро (18 + 11 подборов), Буасси (17), Найт (16 + 6 подборов + 9 передач)

ФЛАМЕНГО: Каммингс (14), Деодато (14), Борхес (13), Уэсли (11), Негрете (10)

21 сентября. 11:00

За 5-е место

Уцуномия – Иллаварра – 69:93 (14:26, 13:26, 15:20, 27:21)

УЦУНОМИЯ: Ишикава (15)

ИЛЛАВАРРА: Маклафлин (15), Фролинг (14 + 7 подборов), Йейтс (13 + 9 подборов), Макдауэлл-Уайт (12)

21 сентября. 8:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

