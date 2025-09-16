Финал Евробаскета-2025 собрал у экранов более 26 миллионов зрителей

Финал Евробаскета-2025 собрал рекордное количество зрителей по всей Европе.

Выступление сборной Турции вызвало беспрецедентный интерес со стороны турецких болельщиков. Финальный матч посмотрели 18,2 млн человек.

Эти показатели сделали финал Евробаскета четвертым по популярности спортивным событием Турции в этом году, что подчеркивает растущую значимость баскетбола в культурной жизни страны.

В Германии финал собрал 5,675 млн зрителей. Победа национальной команды принесла не только чемпионство, но и рекордный интерес со стороны телезрителей.

Впечатляющий интерес продемонстрировала Греция – 70% всех телезрителей странты смотрели Евробаскет.