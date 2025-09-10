Видео
0

Алисса Томас оформила 8-й трипл-дабл (10+11+10) в сезоне-2025

Алисса Томас продолжила обновлять рекорд по трипл-даблам.

В проигранном матче против «Лос-Анджелеса» (83:88) форвард «Финикса» набрала 10 очков, 11 подборов, 10 передач и 2 перехвата, реализовав 5 из 9 бросков с игры.

Это 8-й трипл-дабл Томас в сезоне. Томас оформила больше трипл-даблов в чемпионате-2025, чем все остальные игроки лиги (7).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Финикс Меркьюри»
Финикс жен
logoБаскетбол - видео
logoженская НБА
logoАлисса Томас
logoЛос-Анджелес жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Леброн Джеймс не писал статью для китайской прессы
114 минут назад
Контракт Джоша Гидди на 100 миллионов полностью гарантирован и не включает в себя опций клуба или игрока
30 минут назад
«Рад, что мы сражались до конца». 24+15 от Валанчюнаса не хватило для победы над Грецией
36 минут назад
Определились все участники плей-офф женской НБА, последнее место досталось «Сиэтлу»
сегодня, 04:26
Женская НБА. «Финикс» уступил «Лос-Анджелесу», «Индиана» обыграла «Миннесоту», у Клюндиковой 12+7 и другие результаты
сегодня, 04:10
Лагерь Кавая Ленарда в 2019 требовал от «Рэпторс» Пола Джорджа, долю в «Мэйпл Лифс» и спонсорские доходы
28вчера, 20:35
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Греция переиграла Литву, трипл-дабл Шенгюна помог Турции обыграть Польшу
128вчера, 20:09
Роман Соркин привлек внимание «Портленда», «Хит» и «Никс»
6вчера, 19:39
«Чикаго» подписал с Джошем Гидди четырехлетний контракт на 100 млн долларов
23вчера, 19:31
Шакил О′Нил: «Переход Кевина Дюрэнта в «Хьюстон» – самый недооцененный трансфер межсезонья»
2вчера, 19:08
Ко всем новостям
Последние новости
Эргин Атаман об участии Джеди Османа в матче 1/2 финала: «Надеюсь, он будет готов на 100%»
вчера, 21:09
Терри Розир не намерен выкупать контракт с «Майами»
1вчера, 15:40
Инсайдер Джейк Фишер: «Без «Кингз» Уэстбруку светит лишь минимальный контракт»
1вчера, 15:07
Белград или Афины: Евролига может объявить место проведения Финала четырех уже 10 сентября
вчера, 14:01
Дени Авдия о разговоре с Яннисом после матча: «Получить такие комплименты от игрока его уровня – невероятно»
1вчера, 13:20
Майк Джеймс и «Монако» проведут важную встречу по поводу будущего баскетболиста
вчера, 12:24
Римас Куртинайтис извинился за свое поведение перед греческими журналистами
вчера, 11:18
«Монако» подписал Давида Мишино
вчера, 11:01Фото
Дирк Новицки: «Сейчас я не слишком вовлечен в решения менеджмента «Далласа»
вчера, 10:24
Дэйрон Шарп отказался от права вето по новому контракту с «Бруклином»
1вчера, 08:02