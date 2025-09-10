Алисса Томас оформила 8-й трипл-дабл (10+11+10) в сезоне-2025

Алисса Томас продолжила обновлять рекорд по трипл-даблам.

В проигранном матче против «Лос-Анджелеса» (83:88) форвард «Финикса» набрала 10 очков, 11 подборов, 10 передач и 2 перехвата, реализовав 5 из 9 бросков с игры.

Это 8-й трипл-дабл Томас в сезоне. Томас оформила больше трипл-даблов в чемпионате-2025, чем все остальные игроки лиги (7).