«Это лига молодых». Руди Гэй считает, что не так много команд готовы выменять Кевина Дюрэнта
Руди Гэй не думает, что много команд готовы выменять Кевина Дюрэнта.
«Любая команда, которая примет решение попытаться выменять Кевина Дюрэнта, должна будет многое отдать. Я лично не думаю, что много команд готовы пойти на это.
Он будущий член Зала славы. Я знаком с ним лично. Это игрок, против которого мне сложнее всего было защищаться. Но я считаю, что на данный момент есть лишь определенное количество команд, готовых его взять. Причина в его возрасте. Это лига молодых. А за этого парня придется отдать очень много», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
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