Артурс Жагарс и Кристерс Зорикс будут доступны на игру с Чехией
Латышские защитники готовы вернуться в строй и помочь команде выйти в плей-офф.
Латвийская баскетбольная ассоциация официально обновила статус Артурса Жагарса и Кристерса Зорикса после дополнительного медицинского осмотра. Оба игрока получили повреждения в матче против Португалии.
«Артурс Жагарс и Кристерс Зорикс продолжают участие в Евробаскете-2025», – отмечается в сообщении ассоциации.
3 сентября сборная Латвии сыграет свой последний матч группового этапа против сборной Чехии.
