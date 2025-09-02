Артурс Жагарс и Кристерс Зорикс будут доступны на игру с Чехией

Латышские защитники готовы вернуться в строй и помочь команде выйти в плей-офф.

Латвийская баскетбольная ассоциация официально обновила статус Артурса Жагарса и Кристерса Зорикса после дополнительного медицинского осмотра. Оба игрока получили повреждения в матче против Португалии.

«Артурс Жагарс и Кристерс Зорикс продолжают участие в Евробаскете-2025», – отмечается в сообщении ассоциации.

3 сентября сборная Латвии сыграет свой последний матч группового этапа против сборной Чехии.