Кристапс Порзингис: «Предпочитаю матчи тренировкам, играл бы каждый день»
Кристапс Порзингис прокомментировал расписание.
Матчи бэк-ту-бэк на Евробаскете-2025 вызвали недовольство многих участников.
«Не возражаю, честно говоря, когда не нужно летать. В НБА часто приходится выступать в одном месте, потом лететь три часа, менять часовой пояс и играть снова.
Предпочитаю матчи тренировкам, они в 10 раз лучше, так что играл бы каждый день», – признался центровой.
Латвия идет с результатом 2-2 и сыграет с Чехией в заключительном матче в группе А.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
