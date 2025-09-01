1

Кристапс Порзингис: «Предпочитаю матчи тренировкам, играл бы каждый день»

Кристапс Порзингис прокомментировал расписание.

Матчи бэк-ту-бэк на Евробаскете-2025 вызвали недовольство многих участников.

«Не возражаю, честно говоря, когда не нужно летать. В НБА часто приходится выступать в одном месте, потом лететь три часа, менять часовой пояс и играть снова.

Предпочитаю матчи тренировкам, они в 10 раз лучше, так что играл бы каждый день», – признался центровой.

Латвия идет с результатом 2-2 и сыграет с Чехией в заключительном матче в группе А.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoКристапс Порзингис
logoсборная Латвии
logoЕвробаскет-2025
