Тако Фалл и Завьер Симпсон перешли в китайский «Нинбо»

«Нинбо» подписал двух бывших игроков НБА.

К китайскому клубу присоединились 29-летний сенегальский центровой Тако Фалл (226 см) и 28-летний американский разыгрывающий Завьер Симпсон.

Фалл не смог закрепиться в чемпионате Австралии, набирая 11,4 очка, 6,6 подбора и 1,6 блок-шота за 17,7 минуты в 18 матчах за «Нью-Зиланд».

Симпсон успешно выступал за «Клуж», попав во 2-ю символическую сборную Еврокубка с показателями в 17,9 очка, 3,9 подбора, 8 передач и 1,2 перехвата в среднем.