Неэмиаш Кета и Траванте Уильямс – в финальном составе сборной Португалии на Евробаскет-2025
Португалия объявила состав на Евробаскет.
Лидер команды – 26-летний центровой Неэмиаш Кета из «Бостона», которому прочат стартовую позицию в клубе в следующем сезоне.
Сборная Португалии:
Франсиско Амаранте, «Овьедо»
Диогу Бриту, «Оренсе»
Диогу Гамейро, «Бенфика»
Мигел Кейруш, «Порту»
Неэмиаш Кета, «Бостон»
Даниэль Релвау, «Бенфика»
Кандидо Са, «Касерес»
Нуну Са, «Галомар»
Рафаэл Лишбоа, «Оренсе»
Диогу Вентура, «Спортинг»
Владислав Войцо, «Эстелла»
Травион Уильямс, «Манреса»
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Fiba EuroBasket
