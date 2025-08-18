Уилл Харди: «Главным для Эйса Бэйли будет наладить режим работы»
Уилл Харди прокомментировал ожидания от дебютного сезона Эйса Бэйли.
«Главной задачей для Эйса Бэйли будет наладить нормальный режим работы. НБА может сначала ошеломить. У него будет гораздо больше обязанностей, чем он привык. Тренировки, бросковая практика, игры. Нужно будет приобрести полезные привычки и определить свой распорядок, это спасает по сезону, когда не нужно думать о текучке.
На паркете ему придется привыкать к игре без мяча, движению по площадке. Эйс показал свою способность быть активным в Летней лиге. Он отлично открывается под кольцом. Может участвовать в постановке заслонов.
Для защиты ему нужно будет набрать массу, а пока положиться на свои габариты, это его основное преимущество. Только так он сможет в первое время справляться со своими задачами», – заключил главный тренер «Джаз».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Salt Lake Tribune
