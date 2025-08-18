1

Уилл Харди: «Главным для Эйса Бэйли будет наладить режим работы»

Уилл Харди прокомментировал ожидания от дебютного сезона Эйса Бэйли.

«Главной задачей для Эйса Бэйли будет наладить нормальный режим работы. НБА может сначала ошеломить. У него будет гораздо больше обязанностей, чем он привык. Тренировки, бросковая практика, игры. Нужно будет приобрести полезные привычки и определить свой распорядок, это спасает по сезону, когда не нужно думать о текучке.

На паркете ему придется привыкать к игре без мяча, движению по площадке. Эйс показал свою способность быть активным в Летней лиге. Он отлично открывается под кольцом. Может участвовать в постановке заслонов.

Для защиты ему нужно будет набрать массу, а пока положиться на свои габариты, это его основное преимущество. Только так он сможет в первое время справляться со своими задачами», – заключил главный тренер «Джаз».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Salt Lake Tribune
logoЭйс Бэйли
logoНБА
logoУилл Харди
logoЮта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эйс Бэйли и Уолтер Клэйтон представили основные комплекты формы «Юты» на сезон-2025/26
12 августа, 11:42Видео
Менеджер «Юты»: «Возможность взять Эйса Бэйли примирила нас с падением на драфте»
125 июля, 17:45
Пол Джордж об Эйсе Бэйли: «Как мы можем осуждать парня, который знает, чего хочет?»
1122 июля, 07:35
Главные новости
Кент Лэйкоб покинул фронт-офис «Голден Стэйт»
11 минут назад
Дерек Лайвли должен восстановиться к тренировочному лагерю «Далласа»
сегодня, 13:59
Джейлен Макдэниэлс подпишет контракт с «Новым Орлеаном»
1сегодня, 13:20
Литва и Италия поднялись на 5 позиций в обновленном рейтинге европейских сборных
2сегодня, 13:07Фото
Алперен Шенгюн: «Джейлен Грин был для меня как брат»
2сегодня, 12:28
Майкл Портер: «Многие баскетболисты не работают над своей игрой, не следят за телом, не заботятся о здоровье»
6сегодня, 11:40
Даниэль Тайс: «То, что отличает Ирвинга, Хардена, Тейтума от просто хороших или средних игроков в НБА, – это их рабочая этика»
2сегодня, 11:21
Баскетбольная карточка с автографами Майкла Джордана и Кобе Брайанта побьет рекорд по стоимости продажи
3сегодня, 09:21Фото
Майкл Бизли и Лэнс Стивенсон уткнулись друг в друга лбами и орали после победного броска
3сегодня, 08:44Видео
В Китае встретили Стефена Карри шоу дронов, изображающим попадание мяча в кольцо
7сегодня, 08:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Тайриз Халибертон вложит 3 миллиона долларов в баскетбольную программу своей старшей школы
37 минут назад
Лукас Лангарита и Альваро Карденас присоединились к расширенной сборной Испании
44 минуты назад
Антониос Караяннидис покинул сборную Греции на Евробаскет-2025
сегодня, 14:34
Эдо Мурич об уходе Зорана Драгича из сборной: «Будем скучать, но тренер принял решение, увидев потенциал в других игроках»
сегодня, 14:22
22-летний сербский защитник Урош Паунович будет выступать за Коннектикут в NCAA
сегодня, 13:30
Джейлин Гэллоуэй стал MVP чемпионата Азии
сегодня, 12:51Фото
Зарплатный бюджет «Барселоны» в новом сезоне сократится на 2,75 миллиона евро
сегодня, 12:05
Мамаду Диаките присоединился к «Басконии»
сегодня, 10:44Фото
«Я задам ему жару и подарю все внимание, которого он так жаждет!» Ник Янг вызвал Патрика Беверли на матч один на один
1сегодня, 09:50
Алисса Томас стала первой баскетболисткой в истории женской НБА, кому удалось собрать 5+ трипл-даблов в нескольких сезонах
1сегодня, 07:34Видео