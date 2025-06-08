Джеймс Джонсон: «Карлайл не даст никому расслабиться»

Форвард «Пэйсерс» рассказал о том, как Рик Карлайл управляет командой.

«Он не даст ни одному из партнеров по команде расслабиться, независимо от того, кто ты – первый или последний в составе, и это имеет значение. Часто бывает, что многие тренеры боятся указывать звездным игрокам на ошибки или проводят отдельные разговоры с суперзвездами. У Рика не так. Все происходит на глазах у всех, с установкой „стань лучше, нам это нужно“.

Когда тебе дают свободу управлять игрой, ты чувствуешь себя более ответственным и понимаешь, что обязанность выполнить задачу лежит на тебе. Он позволяет нам самим разбираться со своими ошибками в раздевалке. Он никогда не использует свою власть, чтобы вмешиваться в процесс. Я играл под руководством многих отличных тренеров и считаю, что Рик определенно один из немногих, кто дает такую возможность», – рассказал Джонсон.