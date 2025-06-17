Марк Дэйгнолт: «У нас нет такого, что вот есть второй парень, первый или третий. Мы помогаем каждому игроку расти и прогрессировать»

Главный тренер «Оклахомы» считает, что нельзя строить простую иерархию в команде.

«Мы не смотрим на это через такие термины. У нас нет такого, что вот есть второй парень, первый или третий. Мы помогаем каждому игроку расти и прогрессировать.

Джейлен проводит третий сезон, Чет тоже, Кэйсон Уоллес – второй. Мы просто помогаем этим ребятам делать шаги вперед. Это касается всех в составе: и Карузо , и Кенрича Уильямса , всех.

Думаю, сегодня Джей-Даб показал многое из того, над чем мы работали по ходу сезона. У него не было таких матчей в ноябре или декабре. Его сосредоточенность на прогрессе позволила ему стать тем игроком, какой он есть сейчас», – сказал Дэйгнолт .

В 5-й игре финала Джейлен Уильямс обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 40 очков, а также 6 подборов и 4 передачи.